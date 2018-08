Bouterse ziet destabilisatiespook weer opdoemen in Suriname

PARAMARIBO, 7 aug – Het destabilisatiespook wordt weer eens uit de kast gehaald. President Desi Bouterse ziet het spook levensgroot opdoemen in Suriname. Met aan de touwtjes Den Haag. Volgens het staatshoofd is het de verklaring voor de reeks ‘aanvallen’ waar de regering mee wordt geconfronteerd de laatste tijd. Behalve de aanhouding van geldzendingen, is er ook het negatieve reisadvies. Redenen te over om rekening te houden met nog meer. Het staatshoofd zelf ligt er niet wakker van.

Integendeel, voor de regering is het business as usual. “We hebben nog veel te doen”, zei Bouterse tijdens de persconferentie waar hij de benoeming aankondigde van een nieuwe granman (grootopperhoofd, red.) voor de Saramaccaners. Hij is er van overtuigd dat er vanuit Den Haag nog meer zal komen aanwaaien. Er zullen nog meer ‘scenario’s’ worden afgedraaid en dat enkel alleen omdat Desi Bouterse aan de macht is.

Over stappen die worden ondernomen om het geld terug te krijgen, valt weinig te zeggen. Bouterse blijft erbij dat er politiek wordt bedreven. “Wanneer zaken bij het Openbaar Ministerie zijn of laten we zeggen bij de groene tafel, dan is het heel erg moeilijk om uitgebreid te gaan praten over wat er aan de hand is. Je zou jezelf in de vingers kunnen snijden. Ik ben ervan overtuigd dat dit natuurlijk een politieke stunt is.”