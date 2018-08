Surinaamse oppositiepartij trekt aan het kortste eind tegen Bouterse

PARAMARIBO, 3 aug – Tegen die Bouterse is geen kruid opgewassen. Dat moet Paul Somohardjo, de leider van oppositiepartij Pertjajah Luhur, PL, dezer dagen denken. Met zijn partij is hij verdreven van hun favoriete feestplek in Commewijne. De PL-versie van de herdenking van de Javaanse immigratie zal dit jaar niet kunnen op de oude suikerrietplantage Mariënburg. Bouterse wil daar zelf zijn eigen versie draaien. En het zal gebeuren ook.

De districtscommissaris van Commewijne Kali heeft per brief laten weten dat het voormalige stafdorp ‘reeds bezet’ is op immigratiedag. Het Kabinet van de President heeft besloten er activiteiten te organiseren. Somohardjo krijgt wel de gelegenheid een aanvraag te doen voor een nieuwe feestplak. Het wordt het Openlucht Museum te Nieuw Amsterdam.

Somohardjo zei tijdens een persconferentie dat er duidelijk politiek wordt bedreven. Bouterse zou geen andere bedoeling hebben dan de Javaanse gemeenschap te paaien. Het verklaart ook waarom het district een grote schoonmaakbeurt ondergaat. Na langdurige verwaarlozing worden kanalen opgehaald en bermen plat gemaaid. Zandwegen worden of verhard of weer berijdbaar gemaakt.