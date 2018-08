De West: ‘Minister van Defensie Suriname thuis gezet’

PARAMARIBO, 2 aug – Volgens het Surinaamse dagblad De West zou de minister van Defensie van Suriname, Ronni Benschop, door president Desiré Bouterse thuis zijn gezet. Benschop, oud-bevelhebber zou volgens de krant al drie dagen niet meer op kantoor zijn verschenen. “Benschop zou het beleid van de regering Bouterse- Adhin niet naar tevredenheid uitvoeren. Ook lopende problemen binnen het defensieapparaat en onvrede bij de militairen, zouden de president hebben doen besluiten de heer Benschop als minister te bedanken” aldus de krant.

Over een mogelijke opvolger schrijft de krant dat er stemmen binnen de regering op zijn gegaan om het hoofd van de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst (CIVD), Daniella Veira, tot de nieuwe minister van Defensie in Suriname aan te stellen.

Ronni Benschop (Paramaribo, 19 november 1955) is een Surinaams oud-militair en politicus. Sinds 2015 is hij minister van Defensie van Suriname. In 2011 werd hij benoemd tot chef-staf (en bevorderd tot luitenant-kolonel), in 2013 plaatsvervangend bevelhebber (kolonel) en 2014 bevelhebber (brigadegeneraal). In augustus 2015 volgde hij Lamuré Latour op als minister van Defensie in het kabinet van Desi Bouterse. Zijn benoeming was voor velen onverwacht, aldus WikiPedia.