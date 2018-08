Regering Suriname hield informatie achter over afbraakprocedure bauxietraffinaderij

PARAMARIBO, 1 aug – De regering heeft informatie achter gehouden over de ‘ontmanteling’ van de raffinaderij te Paranam. Dit blijkt uit de uitleg van vicepresident Ashwin Adhin in het parlement. Hoewel een debat werd verwacht met president Desiré Bouterse, gaf die er de voorkeur aan ergens anders bezig te zijn. Adhin zegt dat de regering en de commissie die onderhandelt met Alcoa, steeds op de hoogte waren. Beide hadden inzage in het aanbestedings- en gunningsproces. Parlement en samenleving zijn in het ongewisse gelaten.

Sinds vorig jaar was het vooral in het parlement de verwachting dat de ontmanteling onderwerp van de debat zou zijn. Tot nog geen twee maanden geleden werd uitgekeken naar een publiek debat. Buiten het parlement om bereidden ook ondernemers, economen en milieudeskundigen zich voor. Met de uitleg van Adhin blijkt het allemaal ijdele hoop te zijn geweest. Allerlei mooie plannen over verder gebruik van de raffinaderij mogen nu weg.

Volgens Adhin was er weinig keus. De grond waar de raffinaderij staat, is ernstig verontreinigd. Er is een groots schoonmaakplan in werking gesteld. Alcoa zal daar driehonderd miljoen dollar in investeren. Het plan moest zo snel mogelijk worden gevoerd, vandaar de haast. “De regering heeft dit besloten ter voorkoming van calamiteiten, die zouden kunnen leiden tot verontreiniging van het grondwater”, zegt Adhin. Suriname mag dus weer gerust ademen.