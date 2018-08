Parlement en regering Suriname botsen over sloop Alcoa-raffinaderij

PARAMARIBO, 1 aug – Sloopactiviteiten aan de bauxietraffinaderij te Paranam moeten onmiddellijk worden stopgezet. Dit eist het parlement van de regering. De sloop die reeds is ingezet, is illegaal. Het is een activiteit die in strijd is met de Brokoondo-overeenkomst. Deze overeenkomst alleen regelt de aanwezigheid van Alcoa en dochteronderneming Suralco. Het parlement heeft nu het recht opgeëist tot het toestaan van de sloop. Maar dan moet eerst de overeenkomst worden gewijzigd. De regering is het er niet mee eens.

“Nadat Suralco de productie van aluinaarde in november 2015 definitief heeft beëindigd, is er een de facto beëindiging gekomen aan de Brokopondo-overeenkomst”, zei vicepresident Ashwin Adhin in het parlement. Zoals de regering het ziet, heeft het parlement alleen nog te beslissen over een ‘de jure beëindiging’. Noch de regeringsfractie, noch de oppositie accepteert dit inzicht.

Dat Alcoa nu beweert met toestemming van de regering tot sloop over te gaan, is een wanprestatie. President Bouterse vindt weliswaar dat het niet zo is. In het parlement denken ze daar echt anders over. “Eerdere beëindiging zonder formele toestemming van de andere partij levert wanprestatie op”, zei parlementsvoorzitter Jennifer Simons. Het parlement wil zo snel mogelijk een voorstel zien tot wijziging van de overeenkomst.