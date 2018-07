Rosebel Gold Mines Suriname presenteert jaarcijfers

PARAMARIBO, 28 jul – Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname (l), Sharmila Jadnanansing (Legal and Corporate Affairs manager RGM) en General Manager Suresh Kalathil van Rosebel Gold Mines N.V. (RGM) donderdag op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in de Banquet Hall van hotel Torarica.

Aan royalty’s, inkomstenbelasting, statistiek- en consentrechten, loonbelasting en dividend heeft het bedrijf vorig jaar US$ 52 miljoen aan Suriname afgedragen. Dat is 16% meer dan in 2016. Maar vorig jaar was de netto winst ook beduidend meer, een slordige US$ 80 miljoen. Dat is meer dan drie keer zoveel als de US$ 25 miljoen nettowinst van 2016.