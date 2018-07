Filmpje: Overval op supermarkt in Suriname haarscherp gefilmd

PARAMARIBO, 28 juli – Een gewapende overval op een Chinese supermarkt in Suriname vanmorgen is haarscherp gefilmd door een beveiligingscamera die in de winkel aanwezig was. Op onderstaand beeld zien we drie overvallers de winkel binnen komen en vragen naar geld. Een van de mannen heeft waarschijnlijk een wapen bij zich dat lijkt op een geweer met afgezaagde loop.

Volgens onze eerste informatie zou de overval plaats hebben gevonden in Albina, Oost-Suriname. Het zou de tweede keer in twee weken zijn dat een Chinese winkel het slachtoffer werd van rovers. Bekijk de beelden hieronder: