Iamgold verdrievoudigd winst uit goudwinning in Suriname

PARAMARIBO, 27 jul – Iamgold heeft via het Surinaamse dochterbedrijf Rosebel Gold Mines haar winst meer dan verdrievoudigd. Werd in 2016 nog ongeveer vijf en twintig miljoen dollar aan winst geboekt, de meter staat nu op ongeveer tachtig miljoen dollar. Het management van Rosebel Gold Mines wreef zich in de handen bij de presentatie van de jaarcijfers in Paramaribo. Ook de Surinaamse regering is er wel bij gevaren.

Aan royalty’s, inkomstenbelasting, statistiek- en consentrecht, loonbelasting en dividend is ruim vijftig miljoen dollar binnen gehaald. “Dit is een mooi resultaat. De productie is toegenomen, de kosten zijn verlaagd en de winsten zijn toegenomen. Dit betekent dat ruimte wordt geschapen voor verdere investeringen en één van onze grote investeringen, het Saramacca-project”, zegt directielid Sharmila Jadnanansingh tegenover de Ware Tijd.

Het project in Saramacca moet de opwaartse gang verzekeren de komende jaren. De productiekosten zullen er lager zijn vanwege de zachtere bodem. Vandaar ook de grote waarde die gehecht wordt aan voortzetting van dit project. Rosebel Gold Mines behaalde in 2011 haar grootste winst tot nog toe. Toen werd ruim tweehonderd miljoen dollar bijgeschreven.