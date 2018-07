Regering en parlement Suriname nog niet klaar voor wijziging bauxietakkoord

PARAMARIBO, 27 jul – De regering en het parlement zijn nog niet op het punt van overleg over wijziging van het bauxietakkoord. Het parlement zal nog even moeten wachten op voorstellen van de regering. Dit blijkt na de ontvangst door het parlement van documenten. De regering heeft zich weliswaar gehouden aan de afgesproken datum. Er is schriftelijk geantwoord op vragen van parlementariërs over de controversiële ‘ontmanteling’ van de aluinaardefabriek van multinational Alcoa. Maar wijzigingsvoorstellen zijn er niet bij. Er wordt dus nog om de hete brij gedraaid.

Volgens meerdere parlementsleden gaat het juist daar om. In het parlement zullen ze dus nog even geduld moeten houden wat wijzigingsvoorstellen betreft. “Die heb ik niet gezien”, zegt parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons tegenover de Times of Suriname. Zij heeft de regering er intussen aan herinnerd dat er voor volgend week een speciale vergadering is uitgeschreven.

De bedoeling is de ontwikkelingen te bespreken rond de afronding van Alcoas activiteiten in Suriname. De multinational is al begonnen met het ontmatelen van de aluinaardefabriek te Paranam. Van de regering zou al toestemming zijn verkregen. De oppositie vindt het niet kunnen. Het ruim vijftig jaar oude bauxietakkoord zal eerst gewijzigd moeten worden. Daar heeft alleen het parlement zeggenschap over.