Chauffer die met bus in trens belandde heeft vervallen rijbewijs uit Suriname

PARAMARIBO, 27 jul – De 51-jarige buschauffeur die met een lijnbus met een aantal schoolkinderen afgelopen woensdag in een trens belandde heeft geen geldig Surinaams rijbewijs. De man, die niet onder invloed van alcohol verkeerde, bezit een rijbewijs dat reeds een jaar is vervallen. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Het voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat de buschauffeur, de 51-jarige Carlos J. reed over de Kennedyweg. Hij kwam vanuit Zanderij gaande richting Onverwacht. Ter hoogte van ‘Gran Swiet Djari’ heeft hij door tot nog toe onbekende reden de controle over de besturing van het voertuig verloren. Hij kwam tegen een elektrische mast aan en belandde in de langs de weg lopende trens, aldus de politie.

Een aantal inzittenden, inclusief de bestuurder bleken gewond te zijn. Vier scholieren waren zwaar gewond en niet aanspreekbaar. Per ontboden ambulances werden de gewonden afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo.

Het is niet de eerste keer dat een bus met kinderen van de weg schoot en in het water terecht kwam. In mei kwam een bus met kinderen in een trens vanwege kapotte remmen.