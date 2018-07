Regeringspartij BEP: Suriname en Surinamers op de ziel getrapt

PARAMARIBO, 26 jul – De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, doet er goed aan zijn uitspraken terug te nemen. Dit stelt regeringspartij BEP. Blok heeft met zijn kwalificatie van Suriname als “mislukte staat” op grond van etnische opdeling, “het land en zijn bevolking op de ziel getrapt.” Multicultureel en multi-etnisch markeren juist de identiteit van Suriname. De uitspraken hebben nog meer aangericht. Bewust of onbewust zijn de verkoelde relaties tussen Suriname en Nederland meer onder druk gezet.

“De BEP is van mening dat in dit soort situaties het terugnemen van woorden de enige manier is om zich te verschonen. Op grond daarvan zou het de Nederlandse minister beter sieren als hij zijn woorden had teruggenomen”, stelt de BEP. Ook met het aanbieden van excuses kan het beter. Blok heeft zijn excuses aangeboden via zijn collega Yldiz Pollack-Beighle.

Maar ook aan Surinamers binnen en buiten Suriname zouden excuses moeten worden aangeboden. “Verder roept de BEP alle rechtgeaarde strijders tegen onrecht op om alert te blijven en vooroordelen en stereotypering op elk niveau van de samenleving door leiders, beleidsmakers en professionals aan de kaak te blijven stellen.” De partij reageert nu pas om een emotionele benadering te vermijden.