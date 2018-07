DEN HAAG, 26 jul – Het Nationaal voetbal elftal van Suriname, NATIO, is vandaag aangekomen in Nederland. De delegatie ging vanmiddag meteen op bezoek bij de ambassade van Suriname in Den Haag. Daar werd het team ontvangen door de zaakgelastigde Ebu Jones (r).

Het team verblijft in Rijswijk en is in Nederland voor een trainingskamp ter voorbereiding van de CONCACAF Nations League. De geplande oefenwedstrijden zijn tegen Jong Feyenoord (27 juli), FC Den Bosch (28 juli) en Sparta (1 augustus).