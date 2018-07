Charly Black op Zomercarnaval Party weekender in de Maassilo Rotterdam

ROTTERDAM, 26 jul – De Jamaicaanse Dancehall artiest Charly Black is een van de headliners van de officiële Zomercarnaval Pre-party, die dit komend weekend weer in de Maassilo Rotterdam plaats vindt! In het weekend van 27, 28 en 29 juli staat heel de Maassilo in het teken van Zomercarnaval At Night, de grootste Zomercarnaval party’s met vrijdag dus de officiële Pre-party en zaterdag de officiële Zomercarnaval Afterparty!

Charly Black is geen onbekende in de Dancehall scene. Zijn grote doorbraak buiten Jamaica was samen met wijlen J Capri in 2012 met het nummer Whine & Kotch. In 2016 scoorde hij een wereldhit met ‘Gyal You a Party Animal’, goed voor 82 miljoen views op YouTube. Het nummer was zo succesvol dat er diverse remixen volgden van onder andere Maluma, Daddy Yankee, en Jillionaire.

Het hele Zomercarnaval weekend gaat het feest ook ‘s nachts door met, naast Charly Black, een hele rits aan Urban, Soca, Dancehall en Caribbean artiesten, DJ’s en bands. Op vrijdag zijn dat o.a. NSTY Play & Friends, Vals Bezig, Young Ellens, Ir-Sais, Avion Boyz, Skinny Fabulous (Sint Vincent), Triniboi Joocie (UK) en meer. Op zaterdag SBMG, La Rouge, Passion, Angelo King, Damaru (Suriname), Kalibwoy, Lina Ice, Lyrikal (Trinidad & Tobago), King Vers (Sint Maarten) en vele anderen!

