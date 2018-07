Fracties in Surinaams parlement vallen over elkaar heen in kwestie Alcoa

PARAMARIBO, 26 jul – De oppositie in het parlement verdenkt de regeringsfractie van het spelen van steekspelletjes. Ooit gemeenschappelijk ingenomen standpunten rond onderhandelingen met multinational Alcoa worden verlaten. Waar voorgedaan wordt alsof de fractie het oneens is met de regering, wordt wel volledige steun verleend. De regering gaat haar gang in het beslissen over de afwikkeling van economische activiteiten van de miultinational in Suriname. Binnen de regeringsfractie wordt juist de oppositie woordbreuk verweten.

Afgesproken was dat samen zou worden opgetrokken wat Alcoa betreft. Er is weinig van terechtgekomen. “In plaats van een blok te vormen tegen Alcoa, heeft men gekozen voor de partijpolitieke lijn en dat we aldoor gezien. Hun doel is de regering te slaan”, zegt André Misiekaba, leider van de NDP-fractie, tegenover de Ware Tijd. De oppositie zou elke gelegenheid te baat nemen om de regering onder vuur te nemen.

Dat wordt ervaren als tegen de afspraken in. De oppositie is volgens Misiekaba alleen geïnteresseerd in punten scoren. Een schoolvoorbeeld is het gedrag na een recente ontmoeting tussen parlementariërs en een delegatie van Alcoa. Afgesproken was dat een gemeenschappelijke verklaring zou worden uitgegeven. Maar al meteen na de ontmoeting ventileerden oppositieleiders hun mening tegenover journalisten.