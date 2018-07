Surinames parlement biedt Bouterse opmerkelijk weinig weerstand

PARAMARIBO, 23 jul – De voorzitter van het parlement gaat wel erg makkelijk over het gegeven heen dat Surinames ‘hoogste college van staat’ schaakmat is gezet. President Desi Bouterse doet wat hij wil en mevrouw de voorzitter staat er naar te kijken. In de zogenaamde kwestie Alcoa zegt Jennifer Geerlings-Simons doodleuk dat ze op een officiële brief wacht. En dat terwijl Alcoa reeds lang en breed publiekelijk heeft laten weten dat het zijn zin heeft gekregen. De wil van Bouterse en Alcoa geschiede. De ‘volksvertegenwoordiging’ is met speels gemak op een zijspoor gezet.

Met speels gemak inderdaad. Op zijn oude dag heeft Bouterse bewezen niets te hebben ingeboet aan sluwheid en geslepenheid. Zijn zin is doorgedrukt. Maar weinige keren in de recente Surinaamse geschiedenis heeft de man het zo ongepolijst openlijk gedaan. En voor alle duidelijkheid, het is niet uitsluitend te danken aan de welwillendheid van ene Jennifer Geerlings-Simons. Bouterse is ook de oppositie veel dank verschuldigd.

Het is gemakkelijk de ‘regeringsfractie’ van al te veel gewilligheid te betichten, veel beter doen de oppositiefracties het niet. En als hun performance in het parlement al (op Bouterse) niet veel indruk maakt, is er verbinding met de samenleving. Het handjevol dat ‘buiten’ nog wat tegen durft roepen, hoeft niet op politieke ruggensteun te rekenen. Niet openlijk in elk geval. Al bij al is het hele, totale, complete parlement afgegaan.