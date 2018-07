Pinas Emanuel uit Suriname op het Kwaku Summer Festival

AMSTERDAM, 24 jul – De Surinaamse artiest Emanuel Pinas a.k.a. ‘Pinas Emanuel’ staat op het punt om zijn droom waar te maken. Zijn entree buiten de grenzen van Suriname is aanstaande. Zijn management (PROMARMAN.COM) is hiervoor een speciale samenwerking aangegaan met BRASA Media & Eventspromotie in de Benelux. Zondag 5 augustus staat hij op Kwaku!

BRASA Solutions zorgt voor de Europese lancering van Pinas Emanuel. Met deze primeur zal deze talentvolle artiest uit Suriname bekendheid moeten krijgen bij een groter publiek. De officiële lancering zal plaatsvinden op dinsdag 24 juli om 22.00 (NL tijd) in het internationaal te ontvangen TV-programma BRASA TALK. In gesprek met niemand minder Roy Ristie, vindt de introductie van Pinas Emanuel plaats.

Tijdens zijn introductietour heeft Pinas Emanuel inmiddels vandaag ook kennis kunnen maken met o.a. de studio’s FUNX radio. Zijn nummers worden deze week ook gelanceerd via RAZO, de officiële omroep van Amsterdam Zuidoost. In aanloop van deze promotietour zorgde zijn management reeds voor air-time van zijn nummers via omroepprogramma’s zoals die van MART en Stanvaste

Als klap op de vuurpijl staat Pinas Emanuel op zondag 5 Augustus om 15.45 uur op het grote Waterkant Podium van het Kwaku Summer Festival! De avond daarvoor loopt hij warm op de ‘Friman Neti’ in Amsterdam.

De samenwerking van PROMARMAN.COM met het BRASA medianetwerk beoogt om dit grote muziektalent uit de Republiek Suriname stevig voor het voetlicht te brengen. Pinas Emanuel: “Ik voel dat mijn droom aan het uitkomen is en deze zal ik als ‘ambassadeur van Suriname’ met trots zal uitdragen”.

Het programma BRASA TALK is ook te zien via salto.nl.