PALU over Alcoa-kwestie: wij draaien Suriname als een bacovenwinkel

PARAMARIBO, 23 jul – “Wij zijn het, Suriname, wij draaien ons land als een bacovenwinkel (warwinkel,red.).” Dit stelt voorzitter Jim Hok van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie, PALU. De oppositiepartij wijst de uitkomst van de onderhandelingen met multinational Alcoa compleet af. Het Surinaamse belang is er totaal niet mee gediend. Integendeel, is het de multinational die duidelijk de overhand krijgt.

Dit valt af te lezen van het persbericht van de Alcoa over de ontmanteling van de Suralco-raffinaderij, dat ook als krantenadvertentie is gepubliceerd. Aangegeven wordt dat de acties van de multinational zijn ‘beoordeeld en geaccordeerd’ door de Surinaamse regering. PALU concludeert dat de regering op elk moment op de hoogte was en is van de handelingen van de Alcoa/Suralco. President Bouterse zei onlangs: Alcoa/Suralco is geen bacovenwinkel.

Dat was toen hem gevraagd werd of hij ervan op de hoogte was dat het bedrijf was begonnen met de ontmanteling van de fabriek. Nu blijkt dat niet Alcoa, maar Suriname als een bacovenwinkel wordt geleid. “De PALU neemt nadrukkelijk afstand van het beleid van de regering voor wat betreft de afwikkeling van de Brokopondo Overeenkomst. Dit is beslist niet de manier om het Surinaamse belang te dienen”, aldus Hok in een persbericht.