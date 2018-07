Geheim overleg regering en parlement Suriname over geldzending

PARAMARIBO, 18 jul – De regering wil antwoord geven op vragen van het parlement over de tweede inbeslagname van een geldzending in Nederland. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën zegt tegenover de Ware Tijd dat het wel achter gesloten deuren zal gebeuren. Intussen is besloten dat het zogenaamde comité generaal deze week nog gehouden wordt. Dan zal meer uitleg worden gegeven. In oppositionele kringen wordt met enige scepsis gereageerd.

Dit soort manoeuvres van de regering Bouterse hebben al vaker tot niets geleid. Asiskumar Gajadien (VHP) vindt dat voorkomen moet worden dat het parlement “weer in de maling” wordt genomen. Dat is eerder gebeurd in het geval van de onderhandelingen met multinational Alcoa. President Desiré Bouterse zelf beloofde dat informatie opgestuurd zou worden. Het gebeurde niet en Bouterse deed het voorkomen alsof hij zich de belofte niet herinnerde.

Gajadien heeft het gevoel dat ook de zaak van de geldzendingen op de lange baan wordt geschoven. Vragen over de aanhouding van de eerste geldzending zijn nog steeds niet beantwoord. Nu gebeurt het een tweede keer en nog is niet duidelijk wat het standpunt is van de regering. Onlangs is vier miljoen euro in beslag genomen. Het geld, afkomstig van de Republic Bank, moest naar Trinidad & Tobago.