Aanleg diepzeehaven steeds meer bittere noodzaak voor Suriname

PARAMARIBO, 18 jul – Het aanleggen van een diepzeehaven mag geen droom meer zijn. Volgens minister Stephen Tsang van Handel & Industrie is het bittere noodzaak. President Desiré Bouterse heeft het er vaker over gehad. De droom was en is eigelijk nog het maken van Suriname tot een regionale vracht- en doorvoerhub. Doorn de hoge kosten komt het er maar niet van. Maar het ziet er zo zoetjes aan naar uit dat er geen andere keus is.

De diepzeehaven zal moeten komen. “Met de beperkte diepgang van de Surinamerivier die geregeld gebaggerd moet worden en de langetermijndoelen van ons land om als handelshub voor de diverse landen in Azië te fungeren, is een diepzeehaven noodzakelijk”, zei Tsang tegenover Radio 10. Maar noodzaak brengt nog geen geld op. De grote uitdaging is minstens honderd en vijftig miljoen dollar ophoesten.

Gedacht wordt aan het aantrekken van investeerders. “Suriname gaat het op dit moment niet aankunnen. Ik kijk naar public private partnership en investeerders van grote mogendheden. De Emiraten komen ook naar hier. Ik wil ze daarin interesseren”, aldus Tsang. Intussen blijft het dringen aan de ingang. De Surinamerivier slibt in hoog tempo dicht. En buurland Guyana overweegt ook de aanleg van een diepzeehaven.