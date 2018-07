‘Hetze’ ontketend tegen katachtige bosdieren in Suriname

PARAMARIBO, 18 jul – Het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond & Bosbeheer, RGB, constateert dat er een hetze is ontstaan tegen katachtige bosdieren. De hetze die ook woekert op sociale media volgt op de dood van een tweejarig jongetje in de gemeenschap Poesoegroenoe. Het kind was met zijn moeder op haar landbouwgrond toen het werd aangevallen. De kleine overleed later aan zijn verwondingen. Het ministerie adviseert tegen het voortzetten van de hetze. Het ministerie doet een beroep op de gemeenschap om geen hetze te creëren tegen de katachtigen. “Deze dieren behoren tot het natuurlijk erfgoed van Suriname en dienen ook als zodanig beschermd te worden.”

Katachtigen vallen niet zonder reden aan. “Een aanval ontstaat onder andere wanneer ze in het paringsproces zijn, wanneer hun jongen worden bedreigd of wanneer hun habitat wordt verstoord. De dieren hebben een belangrijke functie en zijn bij wet beschermd. Katachtigen worden internationaal met uitsterven bedreigd en hun populatie neemt sterk af vanwege onder meer verstoring van hun habitat”, stelt RGB.

Jagen op deze diersoorten is bij wet verboden. In een noodsituatie mag zo een dier wel worden gedood. De resten moeten dan zo gauw mogelijk ingeleverd worden bij de autoriteiten. In bosrijke gebieden is voorzichtigheid sowieso geboden. “Bij het betreden van een gebied waar katachtigen kunnen voorkomen, is het raadzaam dat kinderen onder toezicht blijven van volwassenen en men in groepen verblijft”, aldus RGB.