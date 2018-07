Bewoners Surinaamse grensplaats eisen onderzoek dood bootsman

PARAMARIBO, 16 jul – De dood van de bootsman wiens dood tot rellen leidde in Albina, moet onderzocht worden. Het is geen zuivere koffie, zeggen vrienden, buren en familieleden van bootsman ‘Joté’. Via een handtekeningenactie zal getracht worden een onderzoek gedaan te krijgen bij het Openbaar Ministerie. Bij de mensen kan het er niet in dat de man beticht wordt van beroving. De dader, een lokale handelaar, zou uit zelfverdediging hebben gehandeld. Volgens de pleger duwde hij Joté overboord. Zijn versie wordt betwijfeld.

De politie houdt het op wat de handelaar verklaart. Volgens de nabestaanden kan het niet kloppen. “We hebben schoten gehoord. We hebben schotverwondingen gezien. Hij heeft verwondingen aan hoofd, rug en geslachtsdeel. Als je geld hebt in Suriname, kun je doen en laten wat je wil. De handelaar heeft met geld gestrooid en alles wordt goed gesproken”, zegt buurvrouw Barbara Landveld tegenover de Times of Suriname.

De grote angst nu is dat de zaak in de doofpot belandt. Albina is weer rustig na de rellen vorige week. Die ontstonden kort na bekend werd dat de populaire bootsman overleden was. Militairen moesten eraan te pas komen eer de orde hersteld kon worden. De officiële versie wordt intussen van de hand gewezen. “Joté is vermoord en wij willen weten waarom en hoe. Vandaar dat we een onderzoek willen afdwingen”, aldus Landveld.