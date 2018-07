Grote vechtpartij bij ziekenhuis Suriname: gekapt en geschoten

PARAMARIBO, 16 jul – Op het terrein van het Academisch Ziekenhuis in Suriname is vanochtend gekapt en geschoten, tijdens een ruzie tussen twee groepen. Dit gebeurde bij de ingang van de Spoedeisende Hulp. Volgens Starnieuws ontstond er paniek na ruzie op het terrein tussen de twee groepen.

In de ochtend zouden drie gewonden binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp. Starnieuws verneemt dat een andere groep verhaal is gaan halen bij het ziekenhuis. Er ontstond ruzie op het terrein tussen de twee groepen, waarbij een vrouw een kapverwonding heeft opgelopen en mannen schoten hebben gelost.

Volgens de nieuwssite raakten mensen in de omgeving raakten in paniek door de situatie. Overal waren gillende mensen te horen die zichzelf in veiligheid probeerden te brengen. De politie is ter plekke nog bezig met het onderzoek.

Het ziekenhuis maakte onderstaande melding: