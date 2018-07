Kenny B werkt aan nieuw album en is in augustus in Suriname

AMSTERDAM, 16 jul – Het lang verwachte nieuwe album van Kenny B is zeker de moeite van het wachten waard is. Dat zegt de zanger in een gesprek met Paramaribo Entertainment Newz Network. “Het is in the making. Ik heb zoveel nieuwe dingen. Dus je gaat verrast worden.” De in Suriname geboren ‘Parijs’-zanger is druk bezig te werken aan de nieuwe plaat en daarnaast doet hij wat optredens op grote festivals in Nederland en in augustus is hij in Suriname.

Bij Kenneth Bron, zoals Kenny B voluit heet, gaat het om muziekmaken. Dat is zijn passie. Zijn boodschap is dat los van plezier en het leuk hebben met elkaar, het ook belangrijk is om te weten dat de mensen gelijkwaardig zijn aan elkaar. Het doet hem goed om te zien, vooral bij optredens, dat mensen deze boodschap begrijpen.

Kenny B is een der atrracties van de gala-avond van Suripop XX, de Golden editie op 4 augustus in de Anthony Nesty Sporthal te Suriname.