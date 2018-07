Ook in Suriname vieren Fransen feest na WK overwinning

PARAMARIBO, 15 jul – De Franse ambassadeur in Suriname, Antoine Joly, gaat zondagmiddag uit zijn dak nadat Frankrijk wereldkampioen voetbal is geworden (FOTO). Het is een echt feestweekend geworden voor Fransen in Suriname. Zaterdag vierden ze Quatorze Juillet, hun Nationale Dag. En vandaag vieren ze de overwinning op Kroatië en het binnenhalen van de WK 2018 beker.

Frankrijk versloeg een dapper spelende Kroatië met 4-2 in de spannende finale in het Luzhniki Stadion te Moskou (Rusland). Joly had vrienden en relaties op zijn residentie uitgenodigd om samen naar de wedstrijd te kijken. Onder de aanwezigen bevonden zich naast de ministers Stephen Tsang (Handel, Industrie, Toerisme) en Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling), ook volksvertegenwoordigers, journalisten, kunstenaars en artiesten.

De nationale feestdag van Frankrijk wordt gevierd op 14 juli. Op deze dag wordt de bestorming van de Bastille-gevangenis gevierd, waarmee in 1789 de Franse Revolutie begon.