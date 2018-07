Surinaamse inheemse bewonersgroep ‘Yamore’ wint 2e prijs SouthEast Parade

AMSTERDAM, 15 jul – Ook in Amsterdam Zuidoost is er een grote inheemse gemeenschap uit Suriname. Hun deelname aan de SouthEast parade – met de groep Yamorè (innerlijke kracht) – bleef afgelopen week niet onopgemerkt. De jury koos deze groep als één van de winnaars van de SouthEast parade van donderdag 12 juli in het kader van 50 jaar Bijlmer. Zij verwierven de 2 plaats. De Antillaanse bewonersgroep CuraZO! eindige op de 1e plaats van de grote groepen.

De groep Masterbrass wist de de 3e prijs in de wacht te slepen. Ook waren er prijzen in de categorieën te weten kleine groepen, gewonnen door Women empowerment; ladies from Ghana. Die van de categorie ‘Out of The box’ging naar ‘SouthEast LGBT+ United’en van de individuele deelnemers naar de muntenman, voormalig opbouwwerker en Amsterdammer van het jaar 2016, Toon Borst (ZUIDOOST MUNT UIT!). De deelnemende groepen werden beoordeeld aan de hand van hun creativiteit, originaliteit, presentatie en gedrag door een jury o.l.v. John Leerdam.

De SouthEast Parade is een initiatief van bewoners onder voorzitterschap van Roy Ristie, die de trots op diversiteit in Amsterdam Zuidoost aan de wereld willen tonen. Lovende reacties waren er voor het initiatief waarmee de bewoners een duurzame verbinding beogen met de gemeente, het bedrijfsleven, media, opleidingsinstituten, clubs, verenigingen en ondernemende stakeholders. Hiertoe is er een facebook community opgezet onder de naam: SouthEast Community.

Inmiddels is er van ale kanten gepleit voor een vervolg op de SouthEast Parade. De voorbereidingen voor een tweede editie voor donderdag 11 juli 2019 zijn gestart. Binnenkort wordt de inschrijving geopend voor deelnemers aan deze unieke parade.