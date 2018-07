Meer dan 1 miljoen views in minder dan 2 maanden voor Nisha Madaran

PARAMARIBO, 12 jul – Na ‘Tu Hi mera dil’ en ‘Mere Soniyaa’ is het zangeres Nisha Madaran uit Suriname, weer gelukt om een muziek productie uit te brengen die binnen korte tijd meer dan een miljoen keer bekeken en beluisterd is op YouTube. Dit keer gaat het om het nummer ‘Baby Tere Liye’ dat Nisha in collaboratie gezongen heeft met Jackson Blai.

In Suriname is ‘Baby Tere Liye’ op circa 8 radio hitlijsten binnengekomen waarvan op 6 toonaangevende hitlijsten de nummer 1 positie is behaald. Het is de sterkst groeiende song in Suriname en dit maakt deze productie weer tot een nationale nummer 1 hit in Suriname.

Zowel Nisha als Jackson zijn heel blij met dit meet moment, want een nummer 1 hit scoren op 1 station is al heel wat. En dat de fans echt van het lied houden blijkt niet alleen uit de meer dan 1.000.000 views, maar ook uit de vele aanvragen op de radiostations, positieve reacties op YouTube en FB alsook privé berichten die de artiesten zelf ook nog steeds krijgen.

Baby Tere Liye: