Vertrekkende bankdirecteur: monetaire financiering in Suriname gaat gewoon door

PARAMARIBO, 12 jul – Er is nog steeds sprake van monetaire financiering in Suriname. Dit stelt de vertrekkende directeur van de Hakrinbank, Jim Bousaid. De regering beweert weliswaar het tegendeel. Onlangs nog werd bericht dat er geen geld meer wordt geleend bij de Centrale Bank van Suriname. Monetaire financiering zou dus tot het verleden behoren. Bousaid noemt de betreffende berichtgeving pure misleiding.

Het monetaire financiering gaat rustig door, zij het in een andere vorm. Er wordt nu geleend bij de commerciële banken. “De overheid heeft in de afgelopen periode niet bij de Centrale Bank van Suriname geleend, maar wel bij de commerciële banken. En ook dit is dus monetaire financiering volgens de definitie daarvan. Ze doen alsof monetaire financiering alleen trekken bij de centrale bank is, maar dit is onjuist”, zegt Bousaid tegenover De West.

Het financieringstekort van de overheid blijft maar toenemen. Bousaid vindt het daarom spijtig dat de invoering van de BTW steeds wordt uitgesteld. Nu de verkiezingen in aantocht zijn, is de kans nog kleiner dat de invoering doorgaat op korte termijn. De BTW zou juist wel kunnen helpen het financieringsgat te dichten. Het zou ook de leenzucht van de overheid kunnen dempen. Nu wordt alles opgeofferd aan het politieke belang van stemmen winnen.