JCI Paramaribo organiseert workshop Gebarentaal in Suriname

PARAMARIBO, 11 jul – JCI Paramaribo heeft op vrijdag 06 juli 2018 in samenwerking met de Stichting Surinaamse Doven Belangen (SUDOBE) een workshop ‘gebarentaal’ georganiseerd. Deze workshop stond bekend onder de naam; ‘JCI Paramaribo Social Awareness Workshop’. Middels het verzorgen van de workshop beoogd de organisatie een zekere bewustwording en begrip te creëren binnen de samenleving over doven en slechthorenden in Suriname.

De 28 deelnemers hebben onder andere kennis gemaakt met de Stichting SUDOBE (Stichting Doven Belangen Suriname) en zijn meer te weten gekomen over de rol die deze stichting vervult in het behartigen van de belangen van doven en slechthorenden in Suriname. De workshop werd op een praktisch en interactieve manier geleid en richtte zich voornamelijk op de theorie over de dovencultuur en basis gebarentaal. De avond is afgesloten met het spelen van enkele spelletjes, waarbij de nadruk voornamelijk werd gelegd op het toepassen van de aangeleerde gebaren.

De participanten hebben positief gereageerd op de workshop en kijken uit naar een vervolg. Zij vonden het vooral geweldig kennis te mogen maken met de dovencultuur en enkele basis gebaren te leren. Enkele van hen zijn ook de mening toegedaan dat de Surinaamse samenleving zich meer moet verdiepen in de gebarentaal zodat men beter kan communiceren met deze doelgroep. Het team dat de workshop heeft georganiseerd blikt tevreden terug.