Rust in grensstad Albina na rellen gisteravond

ALBINA, 11 jul – De rust is teruggekeerd in grensstad Albina (Oost Suriname), nadat er dinsdagavond omstreeks zes uur rellen waren uitgebroken. Enkele verhitte burgers bekogelden een paar Chinese supermarkten met stenen en andere voorwerpen en dreigden het politiebureau in brand te steken. Hun gedrag zou te maken hebben met de dood van een bootsman aldus De Ware Tijd (dWT).

Volgens Dagblad Suriname werd dinsdag het ontzielde lichaam van een bootsman opgevist. Hij had maandagochtend een Chinese passagier, die hij in zijn boot vervoerde vanuit St. Laurent naar Frans-Guyana, beroofd en mishandeld. Tijdens de worsteling in de boot viel de bootsman in de rivier en verdween met de buit, een geldbedrag in euro en US dollars, in de diepte.

Nadat het lijk werd opgevist, zijn volgens de krant bijkans 1.000 mensen in opstand gekomen en hebben daarbij alle Chinese winkeliers gedreigd te zullen doden. De politie van Albina genoodzaakt was om versterking uit Paramaribo en Commewijne te laten aanrukken, omdat de verhitte groep niet te kalmeren leek te zijn. Ook militairen van de Akontoe Velanti-kazerne werden ingeschakeld.

Hoewel de rust in de latere avond terug was gekeerd en de situatie genormaliseerd, werd alles nauwlettend in de gaten gehouden meldt dWT.