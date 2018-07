Korps Politie Suriname krijgt nieuwe boot van Staatsolie

PARAMARIBO, 8 jul – Afgelopen donderdag heeft de inaugurele vaart van een nieuwe politieboot plaatsgevonden. Het vaartuig dat gedoneerd is door de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V aan het Korps Politie Suriname (KPS), zal ingezet worden om controle uit te oefenen op zowel de rivier alsook de zee en vissersvaartuigen.

“Na intensieve inspanningen is het gelukt om een politieboot in de vaart te krijgen met betrekking tot de controle op de rivier. Terwijl we zo bezig waren werden we geconfronteerd met zee piraterij, waarna bleek dat de behoefte er degelijk bestond om een zeewaardige boot te hebben om ook de controle op zee uit te oefenen”, stelt Regio Commandant Oost Glenn Fernand.

Fernand geeft aan dat de controle overwegend langs de dorpen aan de rechteroever van de Commewijnerivier, de Surinamerivier en het Braamspunt zal plaatsvinden. Een filmpje van het NII hierover: