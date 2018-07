SVB presenteert nieuwe bondscoach van Suriname aan sportpers

PARAMARIBO, 8 jul – Voorzitter John Krishnadath (l) van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) vrijdag in gesprek met Dean Gorré (r), de nieuwe coach van Suriname’s nationale selectie. Gorré (47) was in 2015 ook al bondscoach voor Suriname, maar hij maakte na enkele verloren wedstrijd weer pas op de plaatst.

Nu heeft hij een contract voor twee jaar. Gedurende die tijd zal hij vast in Suriname wonen. Zijn missie om de nationale ploeg klaar te stomen voor de Nations League later dit jaar en kwalificatie voor de Concacaf Gold Cup. Krishnadath stelde hem vrijdagavond tijdens een persconferentie in het bondsgebouw voor aan de sportpers.