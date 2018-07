Surinaamse Luchtvaart Maatschappij moet terug op koers met nieuwe directie

PARAMARIBO, 8 jul – De twee nieuwe directieleden van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, moeten het bedrijf weer op koers helpen. Dit is de verwachting van de raad van commissarissen (bestuursraad, red.). Van Gerard Lau, de nieuwe Chief Executive Officer en Steve Silos als Chief Financial Officer zal de SLM eindelijk uit de rode cijfers moeten komen. Het bedrijf worstelt al jaren met tegenvallende resultaten. Opeenvolgende directies hebben er weinig aan kunnen veranderen.

De aanstelling van de twee wordt dan ook als een versterking aangemerkt. “De raad van commissarissen en de aandeelhouder zijn ervan overtuigd dat met de versterking met dit duo er alles aangedaan zal worden om de maatschappij weer winstgevend te maken”, zegt president-commissaris Jerry Rosheuvel tegenover de Times of Suriname. De werkervaring van Lau moet voldoende garantie bieden.

Gerard Lau was onder meer directielid bij energiebedrijf EBS. In 2010 werd hij samen met een ander directielid naar huis gestuurd. Dat was tijdens de eerste regering Bouterse. Hij heeft ook deel uitgemaakt van het management bij de Fernandes Group en het Surinaamse dochterbedrijf van multinational Newmont. Steve Silos is onder andere de laatste directeur geweest van het intussen opgeheven bananenbedrijf Surland.