Vakbonden bezorgd om voortbestaan ziekenhuizen in Suriname

PARAMARIBO, 7 jul – Er is reden genoeg voor grote bezorgdheid om het voortbestaan van ziekenhuizen in Suriname. Dit zegt Roy Haverkamp, vakbondsvoorzitter bij het Sint Vincentius ziekenhuis en de Medische Zending voor het binnenland. Financieel redden de instellingen het al lang niet meer. De overheid subsidieert al jaren de dienstverlening. Daar vallen zelfs de salarissen en toelagen van het personeel onder. Het grote probleem is de vaak late storting van het subsidiegeld. Behalve op de uitbetaling van de lonen, heeft dit ook zijn impact op het betalen van leveranciers. En precies daar schuilt het grote gevaar.

Als de leveranciers niet op tijd hun geld krijgen, wordt de dienstverlening rechtstreeks geraakt. “Als de leveranciers niet op tijd betaald worden, kunnen zij de dienstverlening niet garanderen. Als zij stoppen, zal de gehele zorg in elkaar storten. Wij weten dat de hele situatie nu daar naar toe leidt”, zegt Haverkamp tegenover de Times of Suriname. Vakbonden bij de ziekenhuizen willen koste wat kost voorkomen dat het ergste gebeurt.

Daarom wordt nu gesproken met onder meer ziekenhuisdirecties. De grote uitdaging is de regering zover krijgen dat die de subsidie op tijd overmaakt. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan omdat er gewoon niet genoeg geld is. Ook andere subsidievangers als de universiteit en om hun subsidie zitten te springen. Een alternatief is tarieven, prijzen en collegegeld af te stemmen op de markt. Maar dat zou stemmen kunnen kosten.