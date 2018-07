Opnieuw ophef over Nederlands kinderboek met ‘weetjes’ over Suriname

AMSTERDAM, 7 jul – Een Nederlands kinderboek over Suriname, van de Amsterdamse schrijfster Sanne de Bakker, is het gesprek van de dag op social media. Het boek genaamd ‘Suriname, here we come!’ werd uitgegeven in 2012 en bevat zogenaamde ‘weetjes’ die als stereotyperend en onjuist worden gezien. De Bakker schrijft bijvoorbeeld dat het in Suriname heel normaal is om vreemd te gaan. Ook claimt zij dat er vroeger mensen in Suriname waren die zichzelf als slaaf verkochten.

Het is niet de eerste keer dat er ophef is over dit boek. Sanne de Bakker werd eerder ook al ‘aangevallen’ om de inhoud en bood destijds haar excuses aan, zegt ze zelf op Facebook. De schrijfster beweert dat alle door haar genoemde ‘weetjes’ ook al door Surinamers bevestigd zijn in een documentaire en dat het boek al lang niet meer verkrijgbaar is.

