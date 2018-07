Vliegmaatschappij Blue Wing uit Suriname blijft op zwarte lijst Europa

PARAMARIBO, 4 jul – Vliegmaatschappij Blue Wing uit Suriname blijft op de zwarte lijst. De Europese Commissie voor Transport & Mobiliteit heeft dit beslist. Blue Wing is het al ruim vijf jaar verboden vluchten uit te voeren naar Europese bestemmingen. Ook mag niet over Europa gevlogen worden. Bij het luchtvaartbedrijf zelf liggen ze er bepaald niet wakker van, hoewel vaker protest is aangetekend.

Het verbod wordt aangemerkt als een lachtertje. “Wij zijn al langer dan zeven jaar onterecht op deze zwarte lijst en de Europese Commissie weigert ons er af te halen. Overigens, we zijn een lokale maatschappij die niet vliegt op Europa, maar in de regio”, zegt Blue Wing-directeur Amichand Jhauw tegenover de Ware Tijd. Het vliegverbod wordt zonder meer als onterecht ervaren.

Volgens Jhauw is het bedrijf in 2010 op de lijst geplaatst. Dat was nadat een piloot medische problemen kreeg aan boord van een vliegtuig dat opgestegen was vanaf het plaatsje Godo Olo. Het vliegtuig stortte neer. Alle acht inzittenden kwamen om het leven. Hoewel Blue Wing heeft laten weten hoe de vliegramp is ontstaan, houdt de commissie voet bij stuk. Jhauw blijft erbij dat dit onterecht is.