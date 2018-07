Politie Suriname weerspreekt bericht over tekort aan inkt en vervoer

PARAMARIBO, 4 jul – De Surinaamse politie heeft vandaag gereageerd op een artikel van Dagblad Suriname en de Nederlandse site Dag Online, waarin wordt beweerd dat met name de politie van het bureau Santo Boma niet over inkt (om te printen) en vervoer beschikt. Volgens het Korps klopt de berichtgeving niet, want het politiebureau in kwestie beschikt al enige tijd over drukinkt en vervoer.

“Het is normaal dat de politie van de verschillende bureaus onderling assistentie verlenen aan elkaar als het om het politiewerk gaat. Deze assistentie kan bestaan uit menskracht of uit hulpmiddelen waaronder vervoer” aldus de politie in een reactie.

Gisteren werd vol ongeloof gereageerd op de berichtgeving over het tekort maar dat blijkt dus niet te kloppen.