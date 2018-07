Man die voetganger doodreed in Suriname heeft geen geldig rijbewijs

PARAMARIBO, 4 jul – De 27 jarige autobestuurder die afgelopen zondag een 57-jarige vrouwelijke voetganger dodelijk aanreed aan de Indira Ghandhiweg, is niet in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. De man die met zijn auto in een trens terecht kwam, is in verzekering gesteld en ligt onder politiebewaking in de ziekeninrichting. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Onderzoek wees uit dat de bestuurder Martin C. met een vrij hoge snelheid reed, komende vanuit Bernarddorp gaande richting Onverwacht. De twee vrouwelijke slachtoffers liepen in dezelfde richting aan de rechterkant van de weg. In een flauwe bocht moet de bestuurder de controle over de besturing van het voertuig hebben verloren. Hij geraakte van de weg en reed de twee vrouwen van achteren aan.

De veroorzaker belandde enkele meters verder met het voertuig die over de kop sloeg in de langs de weg lopende trens. De vrouw belandde door de slag in de trens en werd door omstanders hieruit gehaald. De vrouw begaf kort daarna de geest. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het andere slachtoffer is met zware verwondingen; samen met de bestuurder per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd, aldus de politie.