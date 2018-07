Vijf jaar cel geëist voor vader die keel van eigen dochtertje (2) doorsneed

DEN HAAG, 4 jul – Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft vijf jaar cel geëist tegen Hemchand J. uit Den Haag, die afgelopen Kerst de keel van zijn eigen tweejarig dochtertje doorsneed. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Volgens de krant was de in Suriname geboren man, die dag behoorlijk onder invloed en had hij ruzie met zijn ex-vriendin. Hij liep naar de slaapkamer van het meisje en sneed haar keel door met een stanleymes. ‘Dit is toch wat je wil’, zou hij vervolgens tegen de moeder hebben gezegd schrijft het dagblad.

Deskundigen die hem na zijn arrestatie onderzochten stelden een persoonlijkheidsstoornis bij hem vast, waardoor hij minder toerekeningsvatbaar zou zijn. Volgens de krant wil de officier van justitie hem gedwongen in een tbs-kliniek opgenomen zien. Zij vreest dat de kans dat hij nog een keer met een mes zal uithalen, groot is, ‘gezien het gemak waarmee verdachte overging tot zeer excessief geweld tegen nota bene zijn eigen kind’.

Dankzij het snelle ingrijpen van aanwezigen, overleefde de peuter de steekpartij. J. zegt zich helemaal niets van het voorval te herinneren. De uitspraak is over twee weken.