Regering Bouterse weer oor aan genaaid: geen eendenvlees naar Trinidad

PARAMARIBO, 3 jul – De regering Bouterse is weer eens straal voor de gek gehouden. Trinidad & Tobago weigert nog immer elke onsje eendenvlees uit Suriname. De kersverse minister van Handel & Industrie, Stephen Tsang, kondigde onlangs nog aan dat de export van eendenvlees nu vrij staat. Trinidad & Tobago blijft barrières opwerpen. Net zolas het al deed tijdens vorige Surinaamse regeringen. President Desiré Bouterse is intussen richting Jamaica vertrokken om te praten over uitvoering van de Gemeenschappelijke Markt & Economie van de Caricom.

Over die uitvoering kan Suriname niet tevreden zijn. Het valt dus te verwachten dat het Surinaamse staatshoofd er het een en ander over te zeggen heeft. Suriname wordt al jaren aan het lijntje gehouden als het om de export gaat van eendenvlees. De weinige andere producten die Suriname aan te bieden heeft, ondervinden aanmerkelijk minder weerstand. Trinidad & Tobago zit de eendenvleesimport duidelijk zwaar op de maag.

Naar het zich laat aanzien, wordt gevreesd voor de concurrent. “De Doksenclub Suriname is weer voor de gek gehouden”, zegt de verbolgen directeur Gerard van den Bergh tegenover de Times of Suriname. Verrast is de ondernemer niet. Hij had al zijn reserves bij het enthousiasme van de jonge Tsang. De ervaring van de laatste jaren was les genoeg. Trinidad wil wel doksenvlees, maar dan slechts veertig kilo. Voor een handelsbeurs.