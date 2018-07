Bouterse: Surinamers moeten manier van denken veranderen

PARAMARIBO, 3 jul – Surinamers moeten hun denkwijze veranderen. Dit zei president Bouterse bij de herdneking van de afschaffing van de slavernij. De onmenselijke inzet van arbeid in Suriname is reeds honderd en vijf en vijftig jaar geleden ten einde is gekomen. Het heeft niet betekend dat mensen automatisch anders zijn gaan denken. Het is dus hoog tijd voor verandering. “Wij moeten er nu aan denken om onze mentale denkwijzen te veranderen.”

Dat zal hoe dan ook moetene gebeuren. “Het is intussen al honderd en vijf en vijftig jaar na de afschaffing en tot de dag van vandaag zien wij in onze samenleving dat het geestelijke proces van bevrijding nog niet is waar het wezen moet”, zei Bouterse bij de viering van Emacipatiedag op het Onafhankelijkheidsplein. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, zijn reeds stappen gezet.

Suriname en de Surinamers mogen daar trots op zijn. Op economisch en sociaal gebied is redelijke vooruitgang geboekt. Bedacht moet worden dat het na de afschaffing van slavernij in formele zin, niet altijd even gemakkelijk is geweest. Er zijn hoe dan ook, prestaties neergezet. Bouterse heeft enkele Surinamers onderscheiden. Onder hen bevinden zich zangeres Poppe en traditioneel drummer Henk Sacco.