Elise Wu winnaar beginners schaaktoernooi in Suriname

PARAMARIBO, 3 jul – De 7-jarige Elise Wu heeft het FFM Stap 0 Schaaktoernooi op haar naam weten te schrijven. Dit toernooi was speciaal door schaakvereniging Free First Move Chess Club georganiseerd voor beginnende schakers. In totaal hebben er 49 aspirant-schakers van 7 verschillende schaakorganisaties deelgenomen. De deelnemers waren afkomstig van FFM, Chess For Talents (C4T), Rukhmania, Combinatie Schaakvereniging (CSV), Stibula, Schaakcombinatie Welgelegen en Weg naar Zee.

Wu die schaakleerling is van C4T eindigde samen met Ritchell Haroen van SCW op de gedeelde eerste plaats. De jeugdige schakers wisten uit negen gespeelde rondes 7.5 punten te scoren. De gouden medaille ging na het toepassen van de tie-break regels naar Elise Wu, terwijl Haroen genoegen moest nemen met zilver. Dwayne Elliot en Ordinio Pengel van Stibula eindigden beide met 7 punten op respectievelijk de derde en de vierde plek. Coert Nelson van C4T mocht naar huis de medaille voor de vijfde plek.

Premiet Awadhpersad die belast was met de organisatie van het evenement laat weten dat de top 10 van het toernooi in aanmerking kwam van een prijs. Volgens Awadhpersad is er als stimulans ook ervoor gekozen om enkele categorieprijzen uit te reiken. Zo kwamen de beste u-8, u-10, u-12, u-14, beste dame en jongste speler eveneens in aanmerking voor een medaille. Opvallend was dat de prijs voor beste dame ging naar Christel Samson, die de enige ouder was die had geparticipeerd aan het toernooi.

Rudie Tjong Tjin Joe die belast is met de leiding van FFM, gaf tijdens de sluiting aan dat er na lange tijd weer een toernooi is georganiseerd voor beginnende schakers en dat het meteen een succes is geworden. De organisatie zal na een korte evaluatie starten met de voorbereidingen voor een eventuele volgende editie. In zijn slotwoord bedankte Tjong Tjin Joe de deelnemende schaakclubs, de vrijwilligers, sponsoren, de schakers en hun ouders.