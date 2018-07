Safina Barsatie is Miss Grand Suriname 2018

AMSTERDAM, 3 jul – Safina Barsatie is gekroond tot Miss Grand Suriname 2018. Ze zal haar geboorteland Suriname vertegenwoordigen bij de prestigieuze Miss Grand International 2018 verkiezing, welke gehouden zal worden in Myanmar.

Miss Grand International is één van de 3 grootste missverkiezingen in de wereld. Miss Grand International staat voor STOP THE WAR AND VIOLENCE, een thema wat nu nog steeds actueel is met de huidige oorlogssituaties in heel veel landen.

Safna Barsatie is 24 jaar oud en studeert bedrijfskunde. Één van haar talenten is buikdansen, en ze houdt van reizen. Safina is geboren in Suriname en is in haar 2e levensjaar naar Nederland verhuisd zonder haar vader en haar zusters. Na een lange weg is zij de sterke persoon geworden die ze nu is. Surinamer in hart en nieren, bezoekt ze geregeld haar geboortegrond.

Safina vertrekt begin oktober naar Myanmar om Suriname te vertegenwoordigen bij de Miss Grand International 2018 verkiezing. De finale is op 25 oktober a.s.