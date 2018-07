Families vermoorde Tucayana’s praten met Bouterse over verzoening

PARAMARIBO, 3 jul – Familieleden van de in de jaren negentig vermoorde Tucayana’s hebben een gesprek gevoerd met president Desiré Bouterse. Bouterse wordt aansprakelijk gesteld voor de moorden, omdat hij toen bevelhebber was van het leger. De negen dissidenten zijn door de militaire politie overgeleverd aan de leiding van de Tucayana-rebellengroep. Ze werden gefolterd en vermoord. Hun lijken zijn nooit gevonden. De familie wil de stoffelijke resten alsnog zien.

Dat is een eis die gesteld wordt. “We willen verzoenen, maar dat kunnen we niet zomaar. We hebben eisen. We willen weten waar de mannen begraven zijn”, zegt Armand Sabajo tegenover de Ware Tijd. Twee van zijn broers, Hugo en Roel Sabajo, behoren tot de slachtoffers. De families willen ook een schadevergoeding voor geleden immateriële schade. Tijdens het eerste gesprek is de basis gelegd voor meerdere.

Dat moet binnenkort plaatsvinden. “Er was geen wrok tijdens het gesprek”, aldus Sabajo. Tijdens het gesprek was ook veiligheidsadviseur Melvin Linscheer aanwezig. Linscheer zat ook in de legertop ten tijde van de moorden. Volgens Sabajo is hij benaderd door Dew Baboeram (Sandew Hira). Die vroeg hem of hij bereid was tot verzoening. Toen bleek dat Bouterse wilde praten, werd wel ingestemd.