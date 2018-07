Start Surinaamse maanden voor behoud van erfgoed Suriname

AMSTERDAM, 4 juli – In de Amstelkerk in Amsterdam zijn de Surinaamse maanden gestart. Twee maanden lang is er een gratis multimediale art show en zijn er lezingen over de Surinaamse geschiedenis en erfgoed. Dit alles organiseert Stadsherstel om meer draagvlak en fondsen te werven voor behoud van vervallen erfgoed in Suriname.

De problemen met vervallen erfgoed waar Suriname nu voor staat lijken erg op de problemen waar Amsterdam zo’n zestig jaar geleden voor stond. Dat was ook een van de redenen dat Stadsherstel Amsterdam gevraagd werd om mee te helpen een Stadsherstelorganisatie op te richten in Suriname. En zo geschiedde.

Vier panden zijn daar nu gered, maar er is nog veel meer te doen. Ontzettend veel monumentale panden staan er erg slecht bij in Suriname. De awareness dat die panden kunnen worden behouden en de werving van fondsen en do-naties voor die restauraties is iets waar Stadsherstel zich in Amsterdam graag voor inzet. Daarom organiseert zij in juli en augustus de Surinaamse maanden.