Ook blijdschap in Suriname na winst Brazilië op WK 2018

PARAMARIBO, 2 jul – Niet alleen in Brazilië maar ook in Suriname is er alom blijdschap na de overwinning van Brazilië vandaag op het WK 2018. De goddelijke Kanaries wonnen dankzij Neymar jr van Mexico. In het Braziliaans restaurant Petisco (Foto) in Paramaribo werd de wedstrijd op de voet gevolgd.

Veel Surinamers in Suriname maar ook in Nederland ‘kraken’ voor Brazilië. Van oudsher heeft het buurland de harten van velen veroverd met hun ‘samba voetbal’. Anno 2018 wonen ook veel Brazilianen in het land en die staan unaniem achter hun nationaal team.

Brazilië is door naar de kwartfinale en zal het op vrijdag 6 juli moeten opnemen tegen België of Japan.