Werkbespreking Vereniging van Installateurs in Suriname met ministerie

PARAMARIBO, 30 jun – De Vereniging van Installateurs in Suriname, de VIS, heeft begin deze week een werkbespreking gehad met de directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, Dave Abeleven en de consultant Ir. Michael Kopinsky. Na een presentatie te hebben gehouden over de komende ontwikkelingen in het kader van de nieuwe wetgeving en spelregels die van kracht zijn sinds maart 2016 inzake de instelling van een Energie Autoriteit Suriname, EAS werd gediscussieerd over het op te stellen Energie Sektor Plan, ESP. Enkele leden van de VIS zullen een bijdrage leveren aan het ESP waarna de drafts zullen opgestuurd voor commentaar en suggesties.

VIS voorzitter Bindraben Panday dankte het ministerie en de consultant voor de uitnodiging en hoopte op een vruchtbare samenwerking in de toekomst. Door het VIS bestuur werd aangegeven liever eerder te zijn uitgenodigd geweest en werd verwezen naar enkele brieven. Er werd geen geheim gemaakt van de verstoorde relaties met de nieuwe directies van de EBS en SWM ondanks er jaren daarvoor goede samenwerkingsbanden bestonden. Het noodzakelijke Public Private partnerschap blijkt nog niet bij alle parastatalen te zijn doorgedrongen ondanks de regering dat hoog in haar vaandel voert.

Ir. Kopinsky die al jaren de motor is achter de EAS en ESP was hoopvol gestemd dat stapsgewijs alle actoren zich zullen scharen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Het VIS bestuur besprak diverse issues de installatie sektor rakende alsook de problemen waarmee de installateurs zitten w.o. keuringsnormen, kwaliteitsverbetering, ondernemersethiek, beunhazerij, erkenningsregeling, veiligheid en alles dat betrekking heeft op een efficientere en veilige-installatiesector in Suriname. Veel duidelijkheid werd verschaft en blikt de Vereniging van Installateurs terug op een goede meeting met NH.