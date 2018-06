Keti Koti Festival op zondag 1 juli in het Oosterpark Amsterdam

AMSTERDAM, 30 jun – Morgen, zondag 1 juli 2018, is er weer uitgebreid aandacht voor de Keti Koti viering in Suriname, maar ook in Nederland. In het Amsterdamse Oosterpark kun je namelijk genieten van het grootse en jaarlijkse Keti Koti Festival. Vooraf is er de Bigi Spikri Optocht en de herdenking.

De Bigi Spikri Optocht van 11:00 tot 12:00 is een gezellige en kleurrijke optocht in traditionele kledij om de afschaffing van de slavernij te herdenken & vieren. Route: Waterlooplein – Oosterpark. De herdenking vindt direct erna plaatsbij het Slavernij monument in het Oosterpark van 13:00 tot 14:30.

Na de herdenking vieren we de afschaffing van de slavernij in Suriname & de Nederlandse Antillen, op 1 juli 1863, op verschillende podia in het Oosterpark. Deze viering is van 15:00 tot 21:00.