Somohardjo wil uitkering bepleiten voor Surinaamse ex-Nederlanders

PARAMARIBO, 30 jun – Voorzitter Paul Somohardjo van de politieke partij Pertjajah Luhur vertrekt binnenkort naar Nederland. De voormalige voorzitter van het parlement bekijkt de mogelijkheid van een uitkering voor Surinamers. Het betreft dan degenen in Suriname die voor de onafhankelijkheid in 1975 vijftien jaar of ouder waren. Het zijn mensen die als het ware overvallen werden door het besluit om Suriname staatkundig onafhankelijk te verklaren. Er moet wat voor hen te doen kunnen zijn.

Nederlanders die de leeftijd van vijf en zestig jaar hebben bereikt, komen immers in aanmerking voor een sociale uitkering. In Nederland valt nog het een en ander te doen. “Ik heb telefonisch al met enkele juristen gesproken. Als de mogelijkheid er is, ga ik natuurlijk ervoor strijden”, zegt Somohardjo tegenover Dagblad Suriname. Zijn uitgangspunt is een van de belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van de uitkering.

Die voorwaarde is dat men minimaal vijftien jaar Nederlander moet zijn of zijn geweest. Dus kunnen Surinamers die in 1975 minimaal vijftien jaar oud waren, in aanmerking komen. Somohardjo wil dus een lans breken voor deze groep. De jongsten toen zitten nu al ruim boven de vijftig. “We zijn ook vijftien jaren lang Nederlander geweest. Dus maken we ook aanspraak op die regeling”, aldus Somohardjo.