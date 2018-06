Clifton Braam uit Suriname overweegt emigratie naar Nederland

PARAMARIBO, 25 jun – De Surinaamse comedian Clifton Braam overweegt een mogelijke emigratie vanuit Suriname naar Nederland. Dit zegt hij in een interview met de Surinaamse krant De Ware Tijd. Braam is in augustus weer in Nederland om zijn tweede soloshow ‘Twee landen, een Liefde 2.0’ opnieuw op te voeren.

Van de dertig opvoeringen, die hij gaat doen, is 90 procent in theaters waar hij nog niet gespeeld heeft. Het gaat om theaters in ondere andere de steden Arnhem, Nieuwegein, Amstelveen en Spijkenisse. Hierna moet de nieuwe Surinaamse stand-up comedyster zich voorbereiden op zijn nieuwe show die in oktober 2019 van start gaat.