Rechter hakt binnenkort knoop door in conflict om Surinaamse plantage

PARAMARIBO, 25 jun – De rechter beslist binnenkort over de aanspraken op één van Surinames oudste plantages, La Providence. De aan de rechterzijde van de Suriname rivier gelegen plantage wordt geclaimd door de Nederlandse jurist Franc van Boekhold. De plantage wordt online aangeboden voor bijna zes miljoen euro. Ooit zou het worden verkocht voor acht miljoen dollar. De betreffende koop ketste uiteindelijk af. Volgens de Surinamer Paul Bueno de Mesquita gebeurt het allemaal onrechtmatig.

De toenmalige eigenaar Rolf Winckel zou de plantage buiten de regels om hebben verkocht aan Van Boekhold. Winckel had een deel van de grond al toegezegd aan Bueno de Mesquita. Achteraf werd de plantage verkocht aan de jurist. Die betaalde er een schijntje voor in vergelijking met de vraagprijs nu. Bueno de Mesquita zegt tegenover de Ware Tijd dat hij afgesproken had dat in tien jaar zou worden afgelost.

Het geld zou worden binnengehaald door verkoop van houtsoorten op de betreffende grond. Dat lukte uiteindelijk niet door tegenvallers in de houthandel. Bueno de Mesquita zegt wel een deel van de schuld te hebben betaald. Toch kreeg Van Boekhold de plantage in zijn geheel in handen. De rechtszaak loopt al ruim tien jaar. Bueno de Mesquita is ervan overtuigd dat er sprake is van vals spel en dat het recht zal zegevieren.